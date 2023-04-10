«Культурная служба» предъявила Филиппу Киркорову иск на 4,5 млн рублей

Финансовые претензии к королю российской эстрады, по информации kp.ru предъявляет фирма по продаже билетов «Культурная служба». Пока непонятно, откуда взялась столь серьезная задолженность – фирма и прежде вела бизнес с Киркоровым и распространяла билеты, в том числе, на его концерты в Воронеже.

Тогда гастроли едва не увенчались конфузом: кое-кто усмотрел в столичной звезде «натрадиционную-икону» и «богохульника», танцующего на сцене «бесовские пляски с крестом на шее».

Однако скандал удалось замять, концерт состоялся и, значит, все свои обязательства Филипп Киркоров перед «Культурной службой» выполнил.

Кроме того, в иске на 4 млн 556 тыс. рублей истец указывает не нынешний 2023, а далекий 2018 год.

Рассмотрение дела назначено на 11 мая, к этому времени в Санкт-Петербурге и Москве должны завершиться масштабные выступления, которыми Киркоров отметит свой 56 день рождения.