Кудрявцева и Гордон рассказали, как появилась идея создать группу «ЗаVисть»

Телеведущая Лера Кудрявцева и юрист Катя Гордон представили на «Авторадио» свой музыкальный проект «ЗаVисть». В эфире «Мурзилки Live» они заявили о начале «элитной блонд-поп революции», исполнив свои хиты — «Дамы за 30», «2 бокала», «Корпорат».

Гостьи шоу признались, что у них нет проблем с репертуаром, ведь Катя – известный автор песен для таких звезд, как Ани Лорак и Григорий Лепс. Участницы рассказали, что идея о создании коллектива родилась спонтанно. Они просто сидели и общались.

«Лерка говорит: а нам-то можно вообще что-то написать? И мы решили, что если уж делать, то юмористическое. Это было изначально просто для соцсетей, хотели хайпануть. Ни на что вообще не рассчитывали дальше, но, когда залетел трек «Дамы за 30», мне уже позвонили наши артисты и говорят: «Подождите, девочки, вы что там... Вы что, серьезно?» – объяснила Гордон.

Цель проекта — дать людям возможность посмеяться и потанцевать.

«Мы пришли завести страну и подарить ей улыбку», — поделились артистки на «Авторадио».

Дуэт пошутил о готовности устроить музыкальную революцию и даже предложил сотрудничество Сергею Шнурову.

«Группа — главная наша авантюра. Но у нас все есть – песни, автор, продюсер, звезда», — заявили они и пригласили на свой сольный концерт 9 декабря.