«Куда вы лезете?»: продюсер Стас Намин высказался о золотом составе группы Gorky Park

Известный музыкальный продюсер Стас Намин назвал бездарностями участников некогда созданной им группы Gorky Park во главе с певцом Александром Маршалом.

Намин напомнил, что продал авторские права на бренд «Парк Горького» непосредственно новому коллективу. Его слова передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

На вопрос канала, какой из составов он все-таки считает настоящим, музыкант ответил, что на эту тему даже «смешно говорить». Что касается концертов обеих групп, которые выпадают на одну дату, продюсер ответил, что не знает, почему так происходит.

«Я не включаюсь в это. Я вышел из игры. Можно сколько угодно щеки надувать и вякать, но действительно смешно говорить об этом. Старые бездарности куда-то лезут. Куда вы лезете? Но даже если бездарные, ничего страшного. Почему нет? Кому-то нравится — пусть тем и давится», — заявил Намин.

Ранее мы писали о том, что рок-музыкант Стас Намин признан потерпевшим по делу об убийстве родного сына.