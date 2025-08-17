«Куда уходят эти средства?»: Вика Цыганова «обрушилась» на Ирину Роднину из-за пенсий в 20 тысяч в России

Вика Цыганова резко ответила Ирине Родниной, возмутившейся, что россияне жалуются на маленькие пенсии. В своем Telegram-канале певица предложила «отправить депутата Роднину на пенсию в 20 тысяч» и задалась вопросом о том, куда уходят заработанные гражданами деньги в России.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина считает, что в стране и так «достаточно льгот и послаблений» для пенсионеров. 75-летняя олимпийская чемпионка обратила внимание на то, что граждане должны сами создавать условия для достойного существования, и низкие пенсии – не заслуга государства.

«Справедливы ли современные пенсии? <…> Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», - заявила Ирина Роднина.

Позиция спортсменки возмутила Вику Цыганову, которая отметила: деньги, положенные пенсионерам, уходят в неизвестном направлении. Артистка убеждена: считающей пенсии в России адекватными Ирине Родниной следует пожить на сумму в 20 тыс. рублей.

«А можно депутата Роднину отправить на пенсию в 20 тысяч? <…> Эксперт по пенсиям Ирина Роднина считает, что государство и так делает для народа слишком много. А неблагодарные холопы в ответ только ноют о маленьких пенсиях. Государство собирает деньги в пенсионный фонд в принудительном порядке. Разве нельзя считать, что пенсия — это возврат тех денег, которые человек откладывал всю жизнь? Куда же уходят эти средства, сгорают?» - высказалась Вика Цыганова.

Певица предположила: проблема в том, что страну «заполонили сотни тысяч мигрантов и новых граждан», которые «оформляют пособия по многодетности и получают пенсии для своих пожилых родственников, которые даже не работали в России».

«Мечта российского депутата — чтобы люди молча налоги платили, еще и сами себе на пенсии откладывали, как в США. А депутаты будут на налоги россиян обеспечивать семьи ценных специалистов. Иногда кажется, что в России обязанности есть только у россиян…» - возмутилась артистка.

