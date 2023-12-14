«Кто-то запустил утку»: жена Бориса Щербакова опровергла новости о его злокачественной опухоли

Жена Бориса Щербакова опровергла новости о раке и удалении почки у супруга, об этом сообщает News.ru.

Утром 14 декабря источники в прессе сообщили о том, что у актера Бориса Щербакова врачи обнаружили рак. По данным СМИ, еще в феврале артисту провели операцию по удалению почки, в которой находилась злокачественная опухоль.

Однако жена Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, удивилась этим новостям. По ее словам, никаких проблем со здоровьем у ее мужа в последнее время не было.

«Кто-то запустил какую-то утку...Господи...это кто, это где запустили. Я вам могу сказать только одно: все утро звонки, Борю беспокоят, меня беспокоят, такое ощущение, что специально сделали, не дали нам спокойно провести утро. Боренька здоров, Боренька весел, все хорошо», - рассказала она.

Отметим, что Татьяна Бронзова также страдала от онкологии. О своем диагнозе она узнала в 2006 году, однако в результате лечения ей удалось победить болезнь, вскоре наступила ремиссия.

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