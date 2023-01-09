«Кто отец?»: появились доказательства третьей беременности Лободы
«Стилисты явно поржали»: публика раскритиковала наряд беременной Лободы.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Светлана Лобода стала самой обсуждаемой персоной минувшего года. Девушка со скандалом покинула территорию РФ, но так и не смогла стать «своей» в Европе. Так, например, власти Литвы включили певицу в список нежелательных лиц в стране. На фоне всех этих событий публика активно следила за жизнью Светланы в соцсетях. Совсем недавно у фолловеров появились подозрения о третьей беременности знаменитости, и, кажется, своим новым снимком Лобода подтвердила эти домыслы.
Девушка опубликовала фотографию в провокационном наряде. Звезда выбрала красное обтягивающее платье с бантом на животе. Элемент декора только подчеркнул изменения в фигуре артистки. К слову, общественность поделилась на два лагеря: пока одни теряются в догадках, кто отец ребенка; другие — принялись критиковать образ Светланы.
«"Черти что и сбоку бантик", "Стилисты явно поржали над вами"» — высказались фолловеры.
Фото: Из профиля Instagram* Лободы (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Сама Лобода пока никак не комментирует свое интересное положение.
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