«Кто отец?»: появились доказательства третьей беременности Лободы

Светлана Лобода стала самой обсуждаемой персоной минувшего года. Девушка со скандалом покинула территорию РФ, но так и не смогла стать «своей» в Европе. Так, например, власти Литвы включили певицу в список нежелательных лиц в стране. На фоне всех этих событий публика активно следила за жизнью Светланы в соцсетях. Совсем недавно у фолловеров появились подозрения о третьей беременности знаменитости, и, кажется, своим новым снимком Лобода подтвердила эти домыслы.

Девушка опубликовала фотографию в провокационном наряде. Звезда выбрала красное обтягивающее платье с бантом на животе. Элемент декора только подчеркнул изменения в фигуре артистки. К слову, общественность поделилась на два лагеря: пока одни теряются в догадках, кто отец ребенка; другие — принялись критиковать образ Светланы.

«"Черти что и сбоку бантик", "Стилисты явно поржали над вами"» — высказались фолловеры.