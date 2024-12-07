Раскрыт список участников: кто не выступит на «Песне года-2024»

Вечером 7 декабря в Москве пройдут съемки фестиваля «Песня года — 2024», эфир которого покажут 1 и 2 января. По традиции в нем примут участие известные артисты. Однако в списке выступающих нет Григория Лепса и Валерия Леонтьева.

Лепс был традиционным участником мероприятия и никогда его не пропускал. Но в этом году 7 декабря у него пройдет концерт в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, а 8 декабря исполнитель хита «Рюмка водки» споет на «Новой Песне года».

Пропустит мероприятие и вернувшийся в этом году в Россию Валерий Леонтьев. По данным Kp.ru, народный артист работает сейчас на новогодних частных мероприятиях в Москве. В новогоднюю ночь он планирует выступать в Дубае. Последний раз певец снимался в «Песне года» в декабре 2021 года.

На «Песне года» споют несколько легенд российской эстрады: получившая новую волну популярности у молодежи Надежда Кадышева и «Золотое кольцо». Из новых любимиц публики выступит Татьяна Куртукова и Миа Бойко, прославившаяся после скандала с квадроберами.

Споют на мероприятии Дима Билан, Николай Басков, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Алсу, Михаил Шуфутинский, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Владимир Пресняков, Ирина Аллегрова, Игорь Крутой, Серега, Анна Асти, Мари Краймбрери, Мот, Люся Чеботина, Лариса Долина, Ани Лорак, Александр Буйнов, Лолита, Артур Пирожков и многие другие.

Ранее у Григория Лепса возникли проблемы с голосом из-за большого количества концертов.