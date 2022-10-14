Ксению Бородину мучает неизвестная болезнь

Телеведущая, актриса и светская львица Ксения Бородина не может установить причину своего плохого самочувствия.

Бывшая ведущая реалити-шоу Дом – 2 признается, что «вечные её спутники в последнее время – ужасный упадок сил и постоянная головная боль.

При этом поставить диагноз и подобрать необходимое лечение, врачи не могут уже месяц.

Девушку поражает, что даже самые квалифицированные специалисты «не в курсе» что же с ней происходит.

Напомним, что не так давно Бородина уже сетовала на постоянное чувство усталости и несколько раз даже сравнивала себя с старухой, которой постоянно рядом нужен хороший врач, чтобы поддерживать работоспособность.

ФОТО: East News