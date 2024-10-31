Ксения Собчак заявила, что Татьяна Ким боится серьезного разговора с ней и дает пустые интервью

Журналистка Ксения Собчак заявила, что основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Ким боится серьезного разговора с ней и с кем-либо. По мнению ведущей, предпринимательница обходится пустыми интервью.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Кровавая барыня.

Собчак подчеркнула, что не имеет никакого отношения к Ким.

«Она боится серьёзного разговора, причём не только со мной, а вообще с кем-либо. Она даёт пустые интервью, обходя все острые вопросы и суть дела», - считает журналистка.

Она пришла к выводу, что операционным бизнесом управлял муж Ким – Вячеслав Бакальчук. Собчак считает: пиар у Татьяны выглядит удачнее, чем у него.

Ранее Собчак также замечала, что Ким «после развода будто из плена выбралась». За последние полторы недели предпринимательница презентовала с певцом Егором Кридом его косметику, посетила форум БРИКС, приняла участие в женском форуме в Алматы, дала два интервью, а также старт футбольного матча в Петербурге и там же открыла Корейский дом, отметилась на ТЭФИ.