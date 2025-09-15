Ксения Собчак запускает первый бизнес-кампус модной индустрии REF в Сочи

В Сочи 16 сентября стартует первый бизнес-кампус модной индустрии REF (ReFashion Business Campus). Главным идеологом и создателем проекта является журналистка Ксения Собчак. На протяжении пяти дней люди, которые формируют моду в России, будут обмениваться опытом и обсуждать реальные вызовы.

Главная цель REF — это создание платформы для горизонтального общения и коллективной рефлексии индустрии. По мнению создательницы бизнес-кампуса, в России есть все: от дизайнеров и до медиа. Но отрасли нужен новый фокус и развитие.

Все мероприятия кампуса будут проходить на Красной Поляне в Сочи. Гостей ждет насыщенная деловая программа, в ходе которой выступят 50 известных спикеров. Среди них основатели известных российских брендов, журналисты и эксперты модной индустрии — Таня Фомичева, Нино Шаматава, Николай Богданович, Анна Автайкина, Юлия Выдолб, Сергей Танин, Андрей Мигунов, Илья Вершинин и многие другие.

Кроме того, предусмотрена и вечерняя программа, в которую вошли концерты и вечеринки для неформального общения участников форума. А также гости смогут посетить мастер-классы, воркшопы и открытые дискуссии.