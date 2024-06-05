Ксения Собчак высказалась о повышенном налоге, который коснется ее заработка. Об этом сообщает РБК.

Ксения Собчак стала гостьей Питерского международного экономического форума. Журналисты решили поинтересоваться у телеведущей, куда бы она направила повышенный налог со своей зарплаты после введения прогрессивной шкалы НДФЛ.

Собчак от прямого ответа постаралась уйти.

«Я не занимаюсь распределением налогов. Мне кажется… господин Силуанов точно лучше… знает, куда направить налоги», — заявила она.

Собчак также добавила, что не планирует повышать своим сотрудникам зарплату для компенсации повышенного налога.

Напомним, Минфин в мае представил параметры прогрессивного НДФЛ. Так, россиянам с доходами от 5 до 20 млн рублей в год повысят налог до 18%, с доходами от 20 до 50 млн до 20%.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак высказалась о выходе Бузовой в откровенном виде на сцену в Уфе.