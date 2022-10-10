Ксения Собчак снова покидает Россию

Популярный журналист и телеведущая вызвала очередной переполох в интернете. Ксению и ее маму, экс-сенатора Людмилу Нарусову заметили во Внуково при регистрации рейса на Стамбул. Сразу же посыпались гневные комментарии и предположения, что Ксюша испугалась и бежит с тонущего корабля. Параллельно всплыла информация полугодовой давности о том, что Собчак сумела сделать для себя израильский паспорт и гражданство, доказав, что ее дед – Борис Моисеевич Нарусов – был евреем.

Сама Ксения Собчак уже пояснила в соцсетях, что действительно находится не в Турции, а в Израиле, где работает на съёмках фильма. Работу рассчитывает закончить через пару дней, после чего – сразу же вернется домой.