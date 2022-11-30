21:28, 30 ноября 2022
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Ксения Собчак покупает виллу за 47 миллионов долларов
Ксения Собчак получила неожиданное и заманчивое предложение из ОАЭ.
Бывшей российской телеведущей предлагают приобрети виллу за 47 млн. долларов.
Об этом рассказала сама Ксюша в своем Telegram-канале.
Имя продавца, а также причины, побудившие его обратиться именно к опальной российской журналистке, не сообщаются.
Известна лишь одна единственная подробность предлагаемой сделки: в пакет, стоимостью в $47 млн входит парковка для частой яхты.
Собчак отреагировала на это с печальной иронией, признав, что подобные письма поступают к ней за неимением каких бы то ни было предложений от олигархов.
Напомним, последнее официальное заявление от Ксении касалось якобы уволенного сотрудника «Осторожно Media» Кирилла Суханова, находящегося под следствием.
- Кирилл остается нашим сотрудником и вскоре вернется на свою работу, - заявила Собчак.
Источник:https://ctnews.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: