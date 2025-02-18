Ксения Собчак сообщила, что на видео с вечеринки в отеле был не Умар Джабраилов

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала публикацию о том, что бизнесмен Умар Джабраилов присутствовал на вечеринке в московском отеле. Напомним, на мероприятие приехали силовики – на месте нашли пакетики с неизвестным веществом.

«Друзья, что вы там употребляете? Это не Умар», - написала ведущая в своем Telegram-канале, комментируя видео с вечеринки, на котором один из гостей похож на Джабраилова, хотя и снят со спины.

Также Собчак объяснила, почему ее медиа опередили с новостью об «облаве» даже тех журналистов, которые приехали с силовиками.

«Понимаю, что журналистам, приехавшим с силовиками (прекрасный тандем), обидно, но надо просто оперативнее работать, у нас очень качественная предложка и классная команда», - сообщила Собчак.

Ранее она опровергла свое присутствие на вечеринке в отеле, где была политик Ирина Хакамада. Журналистка призналась, что хватило «голой» вечеринки», а в день мероприятия она была на выставке с ребенком.