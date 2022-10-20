Ксения Собчак использует секретный наушник во время интервью

По заявлению российского хип-хоп исполнителя Алишера, более известного как Моргенштерн*, телеведущая и светская львица Ксения Анатольевна Собчак в своей передаче «Осторожно! Собчак» использует скрытый наушник, с помощью которого у нее и получается ставить всех своих гостей в неудобные ситуации.

По заявлению артиста, после интервью с Собчак в YouTube, он почувствовал странную дезориентацию и на долгое время погрузился в депрессию.

При этом Алишер утверждает, что не сожалеет об интервью, а лишь говорит, что после выхода видео решил сделать соответствующие выводы.

*Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом.

ФОТО: YouTube