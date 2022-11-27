Ксения Новикова опустила бывшего мужа и предупредила девушек беречь свои деньги

Развод певицы Ксении Новиковой и бизнесмена Алексея Сорокина случился четыре года назад. Однако они все еще судятся, делят имущество и детей.

В своем личном блоге артистка опубликовала видео. Она рассказала, что Алексей ведет разгульный образ жизни и проводит время в дорогих местах, при этом хочет продать дом, в котором живет она с сыновьями.

«Лысый “бедняга”», - так назвала Новикова бывшего мужа. Также девушка предупредила будущих пассий Алексея беречь свои деньги и нервы.