Ксения Бородина забыла про день рождения собственной дочери

Ксения Бородина ошарашила подписчиков.

Утром в ее микроблоге появилось весьма странное видео.

На нём Бородина преследует дочку с фотоаппаратом. Посадив малышку Теону на диван, Ксения начала рассказывать ей "странный сон". Странность заключалась в том, что заботливая мама перепутала число дня рождения дочери и умудрилась пригласить на неправильную дату десятки гостей.

"Хорошо, что мне это приснилось", - с облегчением вздыхает телеведущая.

К слову, девочка не очень переживает о наступающем празднике. Более того, она явно скучает, слушая мамины откровения.

Напомним, Теона родилась 22 декабря 2015. На день рождения ей хочется прийти в черном платье и в черном парике.

Все из-за недавно вышедшего сериала «Уенсдей», на который вся семья Бородиных в последнее время плотно подсела.