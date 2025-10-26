Ксения Бородина улетела в Дубай вместе с Николаем Сердюковым. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина неожиданно выложила фото из Дубая — знаменитость отдыхала на пляже рядом с отелем Burj Al Arab.

«Как будто такое утро приятнее», — подписала фото она.

На отдых телеведущая отправилась вместе с семьей — детьми и мужем Николаем Сердюковым. Бородина выложила фото счастливого супруга в компании друзей Александра Белова и Максима Маркевича.

Напомним, недавно страницу Ксении Бородиной взломали мошенники. Они пытались выманить деньги у подписчиков знаменитости. Попутно они распространяли лживые заявления о ней, вроде беременности.

Ранее мы писали о том, что команда Насти Ивлеевой предложила Ксении Бородиной атаковать Екатерину Мизулину после поста о взломе.