19:31, 03 ноября 2022
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Ксения Бородина покинула Россию вместе с детьми
Еще недавно телеведущая скандального проекта ДОМ-2 утверждала, что никуда из России уезжать не планирует.
Не тут-то было.
Несколько дней назад девушка, взяв с собой двух дочек, собрала вещи и вылетела из России в Грузию.
По словам Бородиной, добиться такого же успеха в медиапространстве другой страны ей будет непросто, поэтому и уезжает она не навсегда.
А поскольку отказываться от путешествий за рубеж Ксения тоже не планирует, лишать себя удовольствия проветрится этой осенью - нужным не считает.
Кстати, в «гостеприимном Тбилиси» пробыть она собирается недолго.
«Просто решила отдохнуть от работы и провести время с детьми в осенние каникулы», - пишет Бородина в соцсетях.
ФОТО:East News.
Источник:https://www.eg.ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги: