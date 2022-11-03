Ксения Бородина покинула Россию вместе с детьми

Еще недавно телеведущая скандального проекта ДОМ-2 утверждала, что никуда из России уезжать не планирует.

Не тут-то было.

Несколько дней назад девушка, взяв с собой двух дочек, собрала вещи и вылетела из России в Грузию.

По словам Бородиной, добиться такого же успеха в медиапространстве другой страны ей будет непросто, поэтому и уезжает она не навсегда.

А поскольку отказываться от путешествий за рубеж Ксения тоже не планирует, лишать себя удовольствия проветрится этой осенью - нужным не считает.

Кстати, в «гостеприимном Тбилиси» пробыть она собирается недолго.

«Просто решила отдохнуть от работы и провести время с детьми в осенние каникулы», - пишет Бородина в соцсетях.

ФОТО:East News.