Ксения Бородина о первом муже: «Я не знаю, что с ним. С Марусей у него общения нет»

Ксения Бородина редко рассказывает о своем первом муже Юрии Будагове, поскольку он попросил не раскрывать подробности. На днях телеведущая поделилась своими переживаниями.

Бородина призналась, что была инициатором развода. Сам же Юрий долго сопротивлялся. Однако пара не разошлась врагами. Причину развода знаменитость обозначила так — разное представление о жизни.

После развода Юрий общался и виделся с Марусей, но теперь связь оборвалась. Бородина переживает за чувства дочери, поэтому обратилась к психологу.

«Сейчас Юрий не в России, я не знаю, где он и что с ним. Общения у Маруси с ним никакого нет», — пожаловалась Бородина.

Бородина отметила, что всегда честна с детьми. Она доносит до них, что отцы любят их. Кроме того, звезда старается всячески окружить их своей любовью.