Ксения Бородина купила жакет за полмиллиона рублей и залила его красным вином

Телеведущая Ксения Бородина пожаловалась в соцсетях, что купила дорогой жакет и через полчаса залила его красным вином. Она показала, во что превратился предмет гардероба.

Как сообщает Telegram-канал «Звездач», Бородина приобрела жакет за полмиллиона рублей. Эта обновка от бренда Loro Piana.

«Сказать, что обидно — это ничего не сказать... 35 минут просуществовал на мне белый жакет…», — поделилась ведущая в личном блоге.

Подписчики отреагировали на публикацию знаменитости. Некоторые с юмором, а другие с сочувствием.

Напомним, что Ксения часто хвастается дорогими вещами в соцсетях. Не так давно она купила джинсы Chanel. Такая вещь стоит на сайте почти полмиллиона рублей, а точнее – 474 100 рублей. Ксения показала обновку и поделилась радостными эмоциями.

«История, искала я эти джинсы, везде sold out (распродано, – прим. ред.). И тут Вероника мне пишет – они твои. Милая, еще раз спасибо огромное», – говорится в публикации.

Ранее журналистка Ксения Собчак заявила о скором разводе Бородиной с мужем Сердюковым.