Ксения Алферова показала редкое фото 103-летней бабушки-ветерана в ее день рождения

Матери актрисы Ирины Алферовой исполнилось 103 года — Ксения Архиповна отметила праздник в кругу семьи. Кадры с торжества опубликовала ее внучка, Ксения Алферова.

Ксения отметила, что секрет «красивого долголетия» бабушки прост — она исполняет пятую заповедь в православии о почтении отца и матери.

«А также за доброе сердце, щедрость душевную, любовь к людям, к жизни и за бесконечное чувство благодарности за все, что дал тебе Господь», — написала артистка, опубликовав совместное фото с бабушкой и мамой.

Ксения Архиповна — ветеран Великой Отечественной войны. В непростой для страны время она работала на оборонном заводе в Новосибирске, а после стала радисткой. По окончании войны женщина выучилась на юриста, вышла замуж и родила дочерей — Татьяну и Ирину.

Алферова рассказывала, что пенсионерка часто гуляет, собирает гостей, посещает культурные мероприятия и следит за собой. Перед выходом из дома женщина всегда красит губы, говорила ее внучка.

Народная артистка Ирина Алферова родила дочь Ксению от болгарского дипломата Бойко Гюрова. Была в браке с Александром Абдуловым, а в 1995 году вышла замуж за актера Сергея Мартынова.

Ранее мы писали, что мать Ирины Алферовой отравилась в госпитале ветеранов войн.