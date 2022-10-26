Ксении Собчак удалось запутать оперативников и улететь из России

На фоне сообщений об обысках в загородном доме телеведущей Ксении Собчак стало известно о ее бегстве из России. Блондинка уехала в Литву, ее маршрут пролегал через Белоруссию.

Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией, не уточнив, с чем связана поездка.

Telegram-канал Baza располагает информацией, что Собчак хотели задержать в аэропорту «Внуково-3», откуда она должна была улетать. Оперативники, якобы, выезжали туда для задержания журналистки.

ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что у правоохранителей был на руках документ, позволяющий задержать Собчак, а именно постановление следователя.

Утром 26 октября стало известно, что в загородный дом Собчак в коттеджном поселке «Горки-8» пришли с обысками. Этому предшествовало задержание коммерческого директора телеведущей Кирилла Суханова. Он проходит по уголовному делу о вымогательстве.

ФОТО: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News