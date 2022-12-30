«Крутые партнеры»: кто или что помогло выбраться Богомолову из финансовой ямы

До Нового года остался всего один день, поэтому звезды шоу-бизнеса спешат подвести итоги минувших дней. Не стал исключением и Константин Богомолов, который в своей социальной сети сообщил о выдающихся достижениях.

Так, мужчина без стеснения заявил, что гордится успехами в профессиональной сфере. Возлюбленный Собчак возглавляет Театр на Бронной, который в последнее время находился в бедственном положении. В этом году Богомолов сумел вывести организацию из финансовой ямы, правда, не без помощи остальных.

«У нас полностью обновленная творческая и административная команда. Также я очень благодарен Москве и Департаменту за грандиозную реконструкцию, за внимание к театру и огромную помощь. Мы выправили за три года финансовое положение: с нами сотрудничают ведущие бренды России, у нас крутые партнеры», — сообщил Константин.

Также Богомолов анонсировал премьеры 2023 года как для детей, так и для взрослых. «Будут "Вы чье старичье", "Богатые невесты" по Островскому и "Вечно живые" Розова», — поделился планами мужчина.

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