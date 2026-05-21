«Круто, что они вернулись»: названа дата премьеры триллера «След Чикатило» с Витвицким и Овсянниковой

«След Чикатило» станет продолжением успешной криминальной драмы о расследованиях серийных преступлений. Первые два сезона — «Чикатило» и «Тени Чикатило» — получили признание аудитории благодаря напряжённому сюжету и глубокой проработке персонажей.

Новый сериал состоит из восьми серий. Действие разворачивается в начале 2000-х годов на дорогах юга России. В центре сюжета — расследование серии нападений на водителей, которые совершает загадочная преступная группировка. Её возглавляет таинственная женщина по прозвищу Оспа. «Банда амазонок» терроризирует трассу «Дон», и следователям предстоит распутать клубок жестоких преступлений.

Особую радость у поклонников франшизы вызвало возвращение героев в исполнении Витвицкого и Овсянниковой. Их персонажи снова окажутся в центре событий, а отношения между ними получат логическое продолжение.

«Это одни из немногих наших криминальных драм, которые однозначно заслуживали внимание», — отмечают зрители в комментариях к анонсу.

«Круто, что они вернулись и можно за них порадоваться — их отношения получили логическое продолжение!» — добавляет другой автор отзыва.

Напомним, франшиза про отечественных маньяков стартовала с сериала «Чикатило», посвящённого расследованию преступлений одного из самых известных серийных убийц в истории СССР. Проект получил высокие оценки за реалистичность и психологизм. Продолжение «Тени Чикатило» развило успех первого сезона и укрепило интерес аудитории к криминальным историям из недавнего прошлого России.