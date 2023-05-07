Кровавый дом Юдашкиных: семейные тайны, которые кутюрье тщательно скрывал от прессы

Особняк Валентина Юдашкина в Баковке напоминает дворцовый комплекс. Мраморные полы, изысканные интерьеры, многочисленные камины, антикварная мебель…

Но когда-то здесь была лишь старая изба, над которой, как считают некоторые, тяготело проклятие.

Издание Woman.ru приводит выдержки из рассказа двоюродной сестры звездного модельера Элеоноры Юдашкиной.

Первое злодейство произошло в Баковке в середине 1950-х. Местная шайка бандитов ограбила бабушку Элеоноры и убила двух свидетелей —семилетнюю Галину и 17-летнюю Валентину (именно в честь нее и получил впоследствии свое имя Валентин Юдашкин).

А в 1980 году между братьями Юдашкиными — отцом Элеоноры Леонидом и отцом Юдашкина Абрамом — вспыхнула ссора из-за крохотного участка и двух строений, доставшихся им по наследству.

Абрам был человеком жестоким. Мясник по профессии, он отсидел срок за какие-то торговые махинации. Отец будущего кутюрье часто устраивал пьяные дебоши, угрожал своим родным и однажды ударил брата тяжелым рюкзаком по голове, в результате чего тот получил сотрясение мозга.

Выйдя из больницы, Леонид написал заявление в милицию. Обоих братьев вызвали в суд.

Леонид отправился в Баковку, чтобы сообщить об этом брату. Абрам вышел из себя, схватил шило и ударил Леонида в шею. Удар пришелся в сонную артерию.

Убийство посчитали непредумышленным. Отец Валентина Юдашкина получил 10 лет, но вышел раньше по амнистии. Вскоре он скончался от сердечного приступа.

Кутюрье никогда не рассказывал об этом, тщательно скрывал правду о родном отце. Все подробности семейной трагедии СМИ получили только от Элеоноры Юдашкиной.