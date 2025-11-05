Критик Соседов неожиданно отреагировал на свадьбу SHAMAN и Мизулиной

Критик Сергей Соседов сдержанно отреагировал на новость о женитьбе певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) и Екатерины Мизулиной. Телеведущий думал, что пара уже состояла в браке до появившихся в СМИ новостей.

Соседов признался, что ему нечего сказать по поводу этого события, поскольку он не является родственником пары.

«Честно говоря, я думал, что они уже давно поженились и эту тему уже давно обмусолили», — поделился телеведущий с Ura.ru.

Напомним, 33-летний Дронов и 41-летняя Мизулина поженились в Донецке. Кадры с регистрации брака они опубликовали в Сети. На важном для пары событии присутствовал глава ДНР Денис Пушилин.

Для Дронова этот брак стал третьим. Певец был женат на учительнице пения Марине Рощупкиной. У них есть дочь Варвара. В 2017 году его супругой стала Елена Мартынова, их союз продлился до 2024 года.