Кристина Орбакайте в ночь Хэллоуина прогулялась с семьей по Нью-Йорку в необычном наряде

Переехавшая с семьей в США певица Кристина Орбакайте отметила традиционный для страны Хэллоуин. Артистка отметила праздник, нарядившись в костюм плюшевого динозавра, в котором прогулялась по улицам Нью-Йорка.

Исполнительница поделилась кадрами с ночного променада по Большому яблоку в своем личном блоге. Образ плюшевого ящера с хвостом и гребнем на спине Орбакайте дополнила ярким макияжем.

Дочь певицы Клавдия для Ночи всех святых выбрала образ ангела. На голову девушка надела ободок с нимбом, на спину — маленькие белые крылья. Дольше всех к празднику готовился муж Кристины, бизнесмен Михаил Земцов.

Супруг артистки на одну ночь превратился в мышку. Мужчина накрасил губы алой помадой, нарисовал на лице усы и надел головной убор с ушками.

После отъезда из России наследница Аллы Пугачевой стала больше времени проводить с семьей. Сейчас ей не приходится разрываться между двумя странами. Весной этого года звезда сделала окончательный выбор в сторону Америки. При этом Кристина так и не объяснила, почему решила сбежать в Штаты.

Некоторые источники утверждают, что у певицы начались серьезные проблемы в карьере, связанные с отменой выступлений и ее отказом публично осудить высказывания ее матери.

Ранее певица Вика Цыганова заговорила об отсутствии мозгов из-за костюма Орбакайте для Хэллоуина.