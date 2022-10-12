Кристина Асмус вновь шокировала подписчиков откровенным видео

Бывшая жена знаменитого комика Гарика «Бульдога» Харламова чуть не нарвалась на скандал, опубликовав в соцсетях короткое видео, на котором исполняет сомнительные движения весьма откроенного характера.

Больше всего вопросов не столько к «танцу» актрисы, сколько к её внешнему виду: растрёпанные волосы, потекший макияж, чёрная комбинация, через которую то и дело просвечивает нижнее белье…

Странное видео явно записано в гримерке за несколько дней до премьеры детского спектакля по мотивам легендарной сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк».

Остается надеяться, что образ Кристины Асмус никак не связан с тем, что будет скоро происходить на сцене театра им. Ермоловой.

ФОТО:Ivanov Sergey/East News