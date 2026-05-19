«Кричала от счастья»: Андрей Звягинцев вернулся в Канны после девяти лет молчания

Как пишут СМИ, премьера состоялась 19 мая на Лазурном берегу Франции.

Звягинцев стал известен благодаря фильму «Возвращение», который в 2003 году победил на Венецианском кинофестивале. Последний раз режиссёр представлял свою работу в Каннах в 2017 году — тогда в основном конкурсе участвовала его картина «Нелюбовь». После этого Звягинцев надолго ушёл в творческое молчание.

О том, что «Минотавр» включён в конкурсную программу, стало известно в начале апреля этого года. Съёмочная группа бурно отреагировала на новость.

Участница команды Шмыкова кричала от счастья. Даже телеведущая Ксения Собчак, приехавшая поддержать режиссёра, вела себя на удивление скромно.

На красную дорожку и фотоколл вышли актёры фильма Варвара Шмыкова, Ирис Лебедева, Дмитрий Мазуров, Юрий Завальнюк и Александр Кузнецов. Поддержать Звягинцева приехали также светские львицы Ксения Сухинова и Оксана Бондаренко, а также киновед Екатерина Мцитуридзе.

Сценарий к «Минотавру» Звягинцев написал вместе с драматургом Симоном Ляшенко. Картина представляет собой вольный ремейк эротического триллера французского классика Клода Шаброля «Неверная жена», вышедшего в 1969 году.

Народный артист России режиссёр Александр Сокуров в беседе с НСН поделился мнением о возвращении коллеги. Он не видит проблемы в том, что Звягинцев почти десять лет не выпускал картины.

«Фильм «Минотавр» Андрея Звягинцева в Каннах должен быть оценен по достоинству, но судьба картины в России остается загадкой», — заявил Сокуров.

Напомним, Андрей Звягинцев — один из самых титулованных российских режиссёров на международной арене. Его фильмы неоднократно номинировались на главные награды престижных кинофестивалей и получали призы критиков.