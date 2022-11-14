Кремлевский чиновник раскрыл, когда Владимир Путин выступит с обязательным посланием

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет оглашено до конца года, но когда именно – пока неизвестно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля заявил, что «пока» послание планируется до конца года. Одна сейчас нет «точного понимания» по датам. Когда будет решено окончательно, их сообщат журналистам.

Оглашение послания парламенту – конституционная обязанность президента. Она закреплена в статье 84. Глава государства обязан обращаться с посланием ежегодно.

Последний раз мероприятие проводилось в апреле 2021 года. Начиная с 2018-го, выступления Путина организовывали в первой половине года. До этого несколько лет президент оглашал послание в декабре. Напомним, в обращении говорится о положении дел в стране, внутренней и внешней политике государства.

Ранее сообщалось об инциденте, связанном с именем президента. Пенсионерка в Санкт-Петербурге положила записку на могилы родителей президента. В послании содержались негативные пожелания в адрес Путина. Против женщины возбуждено дело о надругательстве над местами захоронений.