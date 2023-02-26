«Красота требует жертв»: Анастасия Мельникова продемонстрировала журналистам свою талию

Анастасия Мельникова, памятная миллионам телезрителей по сериалу «Улицы разбитых фонарей», некоторое время назад столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.

Свой диагноз Анастасия Рюриковна широкой общественности не раскрывает, однако известно, что актрисе приходится принимать лекарственные препараты, влияющие на вес.

В разгар масленицы Мельникова сидит на диете. Она даже отказалась от блинов собственного приготовления, которыми угощала приглашенных к себе домой журналистов и телеведущих.

Красота требует жертв, - напомнила заслуженная артистка России, добавив, что после 50-ти «женщина может выглядеть по-разному».

Тем не менее, поклонники творчества Анастасии Мельниковой считают, что после диеты их любимица выглядит намного лучше.