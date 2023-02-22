«Красивые женщины имеют право быть капризными»: Владимир Бортко о непростом характере Ольги Будиной

Актриса театра и кино Ольга Будина празднует свое 48-летие.

Звезду фильмов «Таёжный роман» и «Даун Хаус» поздравляют коллеги и друзья. Присоединился к поздравлениям и режиссёр Владимир Бортко, который работал с актрисой над многосерийным художественным фильмом «Идиот».

«Замечательная актриса. Да, немного капризная, но в её случае это простительно: она очень красивая, поэтому и может себе это позволить».

Похоже, работа с Будиной пришлась режиссеру по душе, так как Бортко буквально рассыпался комплиментами в адрес бывшей коллеги.

«Желаю всего хорошего в жизни добра, счастья, удачи. Для мамы (а я знаю, что у тебя есть дети) это самое главное»,- рассказал он изданию Teleprogramma.pro.