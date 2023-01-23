«Краш!»: Ида Галич назвала имя жениха

Когда-то Ида Галич и Алан Басиев считались самой эффектной парой отечественного шоу-бизнеса. За годы брака супруги даже успели родить первенца, но любовь им, увы, не удалось сохранить: в 2020 году знаменитости развелись. Ида неоднократно говорила о том, что разочаровалась в институте семьи, поэтому она больше не собирается выходить замуж. Однако сегодня в своем Telegram-канале светская львица сделала исключение и назвала мужчину, с которым бы она рискнула построить отношения.

По словам Галич, она готова сыграть свадьбу с хоккеистом Максимом Гончаровым. Девушка опубликовала видео с участием спортсмена и трогательно его подписала: «Душка! Краш! Мечта!».

К слову, многие поклонники звезды с восторгом отреагировали на подобное заявление и отметили, что молодые люди неплохо бы смотрелись вместе.

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