«Красавица вышла из подполья»: Ольга Зарубина распахнула кимоно на камеру

Певице и актрисе Ольге Зарубиной в этом году исполнится 65 лет.

Глядя на её социальные сети, многие невольно задаются вопросом: как бы и им тоже сохранить такую внешность к седьмому десятку.

Сама Зарубина в последнее время не упускает возможности продемонстрировать свои стройные формы и периодически появляется на светских мероприятиях в откровенных нарядах.

Недавно очаровательная артистка побывала на съемках проекта «Секрет на миллион», приуроченному к международному женскому дню.

Фото с бэкстейджа исполнительница хита «На теплоходе» выложила в своем Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На нём Ольга запечатлена в обтягивающей юбке выше колена и блестящей накидке на манер восточного кимоно.

Подписчики звезды моментально отреагировали на стильный образ своего кумира

«Обворожительная красавица наконец вышла из подполья», - пишут звезде в комментариях под фото.