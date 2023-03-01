«Космический корабль»: дизайнер рассказал о плюсах и минусах роскошного дома Лаймы Вяйкуле

Белоснежная четырехсотметровая вилла на побережье Балтики – одно из самых красивых строений в предместьях Юрмалы.

Певица вложила в свое жилище не только колоссальные средства, но и частичку своей души.

О достоинствах и недостатках виллы woman.ru рассказала интерьерный дизайнер Каролина Дорохина, побывавшая в гостях у Лаймы.

К очевидны плюсам можно отнести смешение стилей: футуристическая лестница и лофт, модерновая мебель и внутренний интерьер, американский модерн самой архитектуры.

Получилось очень удачно, как и цветовой контраст мелких деталей на общем белоснежном фоне: цветные подушки, картины, некоторая мебель.

Обилие белого цвета делает дом просторным, а стекло, которое является главным акцентом, придает простор и ощущение воздушности. Особо учтены потребности артистки в творческой атмосфере гостиной.

К минусам дизайнер относит общий переизбыток белого. Самая Вайкуле поясняет, что выбрала этот цвет в качестве основного ради возможных последующих дизайнерских экспериментов.

Однако в своем нынешнем виде внутреннее убранство дома смотрелось бы лучше, если бы в нем присутствовали не металл и стекло, а текстиль, мех и деревянные панели – стиль «хюге».

«Сейчас вилла напоминает операционную, или космический корабль будущего», - говорит Дорохина, – и, кажется, что Лайме в ней одиноко».