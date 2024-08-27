Короли ремейков Filatov & Karas использовали для песни легендарную мелодию из хита

Артисты Filatov & Karas, которых называют королями ремейков, провели двойную премьеру нового трека в Открытой студии ГПМ Радио. В прямом эфире ENERGY и «Авторадио» прозвучала их композиция «Снова лето ушло», при создании которой использовалась мелодия из известной песни.

Знаменитости раскрыли, про что именно их новый трек.

«Естественно, про то, что лето уходит и наступает осень. Большое спасибо Владимиру Леонардовичу Матецкому, которого можно назвать прямым соавтором этой композиции. Вы сейчас поймете, почему», – поделились они в эфире «Авторадио».

Filatov & Karas объяснили, что при создании трека использовали легендарную мелодию из песни «Только этого мало». Ее написал композитор Владимир Матецкий.

26 августа звезды приняли участие в шоу JOYСТИКИ на ENERGY, а вечером отыграли полноценный живой концерт в эфире «Авторадио». А в рамках шоу «Мурзилки Live» прозвучали композиции «Движ», «Африка», «Мимо меня», «Это все не помню я» и созданный вместе со Львом Лещенко трек «Чемпион 1».

Напомним, что на этой и следующей неделе популярные шоу радиостанций выходят в эфир из Открытой студии ГПМ Радио на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в «Музеоне».