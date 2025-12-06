«„Королева эстрады“. Это он о предательнице Родины»: Яна Поплавская осудила Киркорова, восхваляющего Пугачеву

Яна Поплавская резко раскритиковала Филиппа Киркорова, назвавшего уехавшую Аллу Пугачеву «королевой нашей эстрады». В своем Telegram-канале актриса возмутилась, что певец восхищается артисткой, которая не только «предала» Родину, но и публично унизила его.

В личном блоге Яна Поплавская опубликовала видео, на котором Филипп Киркоров во время вручения премии «Итоги года „Яндекс Музыки“» высказался об Алле Пугачевой. Певец назвал бывшую жену королевой отечественной эстрады. Слова артиста возмутили актрису, которая крайне негативно относится к покинувшим Россию знаменитостям. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» напомнила, что Филипп Киркоров восхваляет ту, что предала страну и унизила соотечественников.

«Киркоров превозносит Пугачеву. „В этому году 50 лет, как она королева нашей эстрады. Это Алла Пугачева“. Это он о беглой хриплой певичке, которая предала Россию, назвав россиян холопами. О той, которая оправдала террориста Дудаева. О жене иноагента, который всей душой поддерживает Украину. <…> О Пугачевой, которая призналась, что их брак с Киркоровым был фиктивным, на потеху публике. <…> Киркоров демонстрирует свою преданность Пугачевой, предательнице Родины, оправдательнице террористов», — заявила Яна Поплавская.

Актриса отметила, что певец, который и сам едва смог восстановить свою репутацию после громких скандалов, теперь пытается «отмыть» Аллу Пугачеву. Яна Поплавская добавила: в новогодние праздники россияне снова увидят на ТВ Филиппа Киркорова, несмотря на все его выходки.

«Король „голых“ вечеринок, который сам едва „отмылся“ от позора, теперь решил, что может „отмывать“ других. Вот к чему приводит всепрощение и протекция власть имущих. В Новый год смотрите Киркорова по всем каналам — его „Голубые огоньки“ уже анонсируют Первый и НТВ. А там и до Пугачевой не далеко. А народ в очередной раз проглотит и стерпит», — заключила артистка.

Напомним, в первом за три года интервью Алла Пугачева назвала главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева «приличным и порядочным человеком». Вспоминая о браке с Филиппом Киркоровым, певица назвала союз с ним фиктивным.

Ранее Филипп Киркоров признался, что Алла Пугачева не понравилась его отцу: «Я поставил родителей перед фактом».