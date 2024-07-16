Королева цыганской песни Леонсия Эрденко устроила скандал в ресторане и объяснила причину

Певица Леонсия Эрденко, которую называют королевой цыганской песни, устроила скандал в ресторане во время приезда в Белоруссию. Артистке не понравилось, как медленно ее обслуживают. Подробности и комментарий звезды приводит mk.ru.

Исполнительница приехала не одна, а со своим музыкальным коллективом. После заселения в отель, они намеревались поесть в ресторане. Но звездных гостей никак не могли обслужить. Тогда темпераментная певица устроила скандал. Раньше в заведении не раз встречали звезд шоу-бизнеса, среди них были Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Дима Билан, но такого не слышали никогда.

В беседе с журналистами Леонсия пожаловалась, что половина ее группы прошла, а другая половина осталась. Всем просто хотелось поесть, но ничего не происходило.

«Мы час ничего не делали. Это, конечно, неприятная ситуация, мы же все вместе были, заодно. Я сказала: «А почему так происходит? Мы все вместе пришли: половина сидит, а половина – нет». Работники ничего не ответили. Они такие скромные, там еще много народа было», – поделилась звезда.

В итоге исполнительница дождалась своего заказа. Она отметила, что всю жизнь соблюдает диету, но в некоторые дни позволяет себе вкусные блюда. А два раза в неделю она пьет только воду.

«Среда и пятница для нас – святые дни. Но иногда, правда, грешу», – добавила артистка.

Ранее мы писали о том, что Ксения Бородина привела свою версию скандала в аэропорту Турции. Напомним, что в соцсетях появилась информация о том, что телеведущая устроила дебош и материлась.