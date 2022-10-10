Константина Меладзе обвиняют в сексуальных домогательствах

Детальное изучение творчества экс-продюсера группы ВИА Гра может сильно усложнить жизнь 59-летнего композитора.

Аналитикой биографии Меладзе решила заняться известный видеоблогер Любовь Терлецкая. По ее словам, она скрупулезно изучила деятельность артиста в рамках проекта «Хочу в «ВИА гру» (2013 год), и сделала неожиданный вывод: «Человек восемь лет водил жену за нос, пока крутил интрижку с одной из подопечных. Каждая вторая солистка группы обвиняла его в домогательстве. Разве можно после всего этого без страха доверять ему своих дочерей?»

Под интрижкой блогер, судя по всему, имеет в виду Веру Брежневу, к которой Меладзе ушел от жены и с которой недавно расстался. Под детьми – видимо, Данилу и Софью Пищало – детей некоей Анны Пищало, которую Меладзе сбил насмерть 27 декабря 20212 года на трассе Киев – Обухов. Тогда следствие установило, что сидевший за рулем Константин не был виноват, а, наоборот, сделал все, чтобы предотвратить наезд. После смерти потерпевшей, Меладзе взял на себя обязательство содержать детей до их совершеннолетия.