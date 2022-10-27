Константина Богомолова не могут найти после вчерашних обысков

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов пропал. Накануне он принимал оперативников в загородном доме в поселке «Горки-8».

Супруга Богомолова телеведущая Ксения Собчак, пытаясь сбить с толку правоохранителей, улетела из России. Литовские власти подтвердили, что она въехала на территорию республики. При этом информации о ее муже нет.

Телефон Богомолова не отвечает. 26 октября он не появлялся в театре. Появится ли он 27 числа, неизвестно – в учреждении ответили, что «гарантировать не могут».

Напомним, накануне в доме Собчак прошли обыски. До этого правоохранители задержали ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Он заключен под стражу до 24 декабря. Суханов проходит по делу о вымогательстве.

ФОТО: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News