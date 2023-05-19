Константин Хабенский получил награду Национальной премии интернет-контента

В Москве состоялась церемония вручения второй премии ИРИ для авторов социально значимых проектов в интернете. Всего в этом году было отобрано 66 номинантов, и профессиональное жюри из них определило победителей в 16 номинациях. Ведущими вечера выступили актёр Глеб Калюжный и журналист, телеведущая Тутта Ларсен.

Торжественное мероприятие посетили многие выдающихся гости, среди них заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» Софья Малявина, заместитель генерального директора НМГ, генеральный директор телеканала СТС Александр Акопов, генеральный продюсер телекомпании НТВ, председатель продюсерского совета ИРИ Тимур Вайнштейн, директор музыкальных и событийных проектов VK Константин Сидорков, Константин Хабенский, Стас Ярушин, певец Akmal’, Милош Бикович, Катерина Шпица, Юрий Бардаш, Вячеслав Макаров и многие другие.

«Мы проводим премию второй год подряд и видим, что талантливых, позитивных, созидательных проектов в интернете становится все больше. Создавать контент, который позитивно повлияет на аудиторию, – новая норма, пришедшая на смену хайпу и быстрой популярности. Именно такие проекты востребованы, нужны зрителю. И победители премии лишний раз доказывают, что в России умеют их снимать», — отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

По итогам премии лучшим короткометражным фильмом был признан «Чернильное море»; лучшим музыкальным клипом жюри назвали работу Басты «Верю в тебя»; лучший видеоконтент - «Это не детство, если нет семьи» Благотворительного фонда «Арифметика добра», озвученный Сергеем Безруковым; лучший подкаст - «Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем»; лучший анимационный проект - «Про Миру и Гошу».

На вечере была вручена и специальная награда «Быть Человеком». Ее получил Константин Хабенский. «Если номинация направлена на помощь другим людям, помогает поверить в то, что человек не один – это правильно», - отметил актер.

Еще 20 обладателей II Национальной премии интернет-контента будут названы 7 июня на торжественной церемонии награждения во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. В этот день станут известны победители в 13 основных и тематических номинациях: «Лучший сериал», «Лучший художественный фильм», «Лучший документальный проект», «Лучший журналистский проект в интернете», «Лучший Телеграм-канал», «Лучший музыкальный трек», «Лучший блог», «Дебют года», «Международный успех», «Социальный интернет-триггер», «Герои нашего времени», «Сохраняя историческую память», «Просвещение и образование».