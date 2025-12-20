«Конечно, я хотел, планировал»: Дмитрий Дибров мечтал встретить Новый год с бывшей женой Полиной

Телеведущий Дмитрий Дибров признался, что мечтал встретить Новый год с бывшей женой. В разговоре с Kp.ru шоумен не стал скрывать: он не ожидал, что Полина найдет другого мужчину.

Экс-супруга Дмитрия Диброва недавно впервые вышла в свет вместе с новым возлюбленным Романом Товстиком. 36-летняя Полина Диброва не скрывает, что именно из-за него ушла от мужа. Несмотря на громкий скандал с изменой, ведущий телеигры «Кто хочет стать миллионером?» простил бывшую жену и уважительно к ней относится. Шоумен даже признался, что надеялся отпраздновать Новый год с Полиной и детьми.

«Я, может, и планировал. Так ведь вот человек предполагает, а Бог-то располагает. Да, конечно, я бы хотел с семьей… Что ж вы думаете, стоял бы я тут на этой премии, что ли? Знал бы я, сидел сейчас с детьми, смотрел бы сериал „Сегун“ про Японию. Они у меня в Японии были. Ну вот стою тут с друзьями. Ну хоть не бросают меня, видите, друзья», — поделился Дмитрий Дибров.

Расставание с супругой стало для артиста тяжелым ударом, но он старается не отчаиваться и учится радоваться мелочам.

«Порадовался, потому что после снега все пахнет иначе. Ведь снег городскую пыль заставляет осесть. У нас на Дону редко когда снег бывает, поэтому мы этому очень рады», — рассказал телеведущий.

Что касается Полины Дибровой, то она также отзывается о бывшем муже только в положительном ключе и не допускает резких высказываний в его адрес. Экс-супруги смогли сохранить хорошие отношения и даже появлялись вместе на публике с детьми после развода.

Напомним, Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. По слухам, причиной разрыва стала измена модели с другом семьи Романом Товстиком. Бизнесмен женат, воспитывает шестерых детей. Звездная пара не комментировала слухи напрямую, но жена 66-летнего шоумена уверяла: «Мы живем как жили, все в порядке». 25 сентября 2025 года супруги официально развелись.

