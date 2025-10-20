«Конечно, от этого устаешь»: в шоу-бизнесе намекнули на развод недавно родившей Тодоренко и Топалова

Наталья Подольская намекнула на развод недавно родившей Регины Тодоренко и Влада Топалова. Об этом сообщает Kp.ru.

Регина Тодоренко стала мамой в третий раз. Не так давно телеведущая написала откровенный пост, в котором пожаловалась на трудности материнства и заявила, что осталась одна с детьми. На проблемы в браке Регины намекнула и Наталья Подольская. В беседе с журналистами певица сообщила, что знает подробности отношений звездной пары, которые заставили ее задуматься о разводе. При этом она не стала раскрывать секрет приятельницы.

«Мы с Региной дружим и переписываемся. Я знаю некоторые подробности, о которых вам не расскажу. Конечно, и у меня такое бывало. Это бывает у всех мам, когда рутина, одно и то же: твой пучок на голове, какая-нибудь майка растянутая, чтобы быстро можно было грудь достать, чтобы покормить малыша. Конечно, от этого устаешь», — высказалась Подольская.

По словам Натальи, Регина нуждается в том, чтобы побыть в одиночестве и сходить на свидание с мужем.

На данный момент ни Регина, ни Влад не комментировали слухи о разладе в семье.

Ранее в Госдуме отреагировали на развод Оксаны Самойловой и Джигана. Подробности читайте в этой новости.