«Кончаловский подружился с моими врагами, чтобы отсудить миллионы»: Ольга Спиркина идет в суд

Телеведущая и актриса Ольга Спиркина неожиданно схлестнулась в суде со своим бывшим мужем, племянником Никиты Михалкова Дмитрием Кончаловским.

Поводом для иска послужило старенькое авто, которое по одной из версий когда-то было куплено семьей вскладчину.

Теперь же Кончаловский требует вернуть 50% стоимости немецкой иномарки.

Спиркина в ужасе от того, что происходит с бывшим супругом.

По её словам, Кончаловский намерено взял себе в адвокаты не кого-нибудь, а её врага, юриста, уволенного Спиркиной за многочисленные нарушения.

«Это человек, которого он сам когда-то ругал чуть ли не матом, а теперь, заручившись его поддержкой, собирается отсудить у меня деньги», - говорит Спиркина.

«Не понимаю что происходит с мужчинами, – удивляются Ольга Борисовна, – неужели из-за двух миллионов можно объединяться с заклятыми врагами? Он что, хочет сделать мне ещё больнее? Я уж молчу, что он живёт со своей новой женой в квартире родителей, где я сделала полный ремонт на свои деньги».