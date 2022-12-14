Концерты Меладзе в 2023 отменяются один за одним

Концертная программа легендарного продюсера и певца Валерия Меладзе в следующем году сильно изменится. Уже сейчас известно об отмене нескольких концертов в Новосибирске, назначенных на апрель 2023.

Сообщается, что еще несколько выступлений артиста, запланированных на май 2022 года, также исчезли из расписания.

Теперь администрация певца обязана вернуть все средства, потраченные на билеты, в течение месяца.

Напомним, начале 2022 года на певца посыпались жалобы со стороны патриотически настроенных граждан. В том числе, певец и коллега Меладзе по музыкальному цеху, певец Денис Майданов призвал "прекратить это безобразие".

Майданов настаивает, что братья Константин и Валерий - не до конца определилась с позицией относительно специальной операции России на Украине.

Поэтому, считает он, есть все основания считать, что они не любили страну, в которой работали.