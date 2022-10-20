Концерты Ани Лорак стихийно отменяют в Европе

Концерты украинской певицы Ани Лорак внезапно отменили в Германии и Чехии.

Недавно Лорак приостановила творческую деятельность в России.

На официальном сайте исполнительницы появился список городов, где в ближайшее время должны были пройти её гастрольные выступления.

Большая часть обозначенных населённых пунктов находилась на территории Германии.

По неизвестной пока причине, иностранные площадки, готовящие сцену для украинской звезды, внезапно отказали певице в сотрудничестве, ссылаясь на коронавирусные ограничения и нестабильную геополитическую ситуацию.

Похоже, гастрольный тур Лорак снова переносится на неопределённый срок.

ФОТО: East News