Концертов не будет: дочь Эдиты Пьехи высказалась о здоровье 85-летней певицы

Дочь 85-летней Эдиты Пьехи Илона Броневицкая рассказала, что концертов у ее мамы в ближайшее время не будет и традиционного выступления в день рождения тоже. Она ответила на вопрос журналистов о здоровье певицы. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Эдита Станиславовна уже больше трех лет не появляется на публике. Также знаменитость сменила номер мобильного телефона, теперь заветные цифры знают только самые близкие члены семьи.

Среди звезд ходят слухи о том, что состояние здоровья артистки оставляет желать лучшего. СМИ писали, что она с трудом встает с кровати и почти не говорит.

На музыкальном фестивале в Витебске дочь знаменитости Илона Броневицкая поведала о состоянии здоровья женщины.

«Мама чувствует себя по-разному. Да, плохо ходит. Но многие в ее возрасте испытывают подобные проблемы», – сказала Броневицкая.

В качестве примера Илона привела недавний выход на сцену музыканта Юрия Антонова. Она также добавила, что 85-летняя Эдита Станиславовна выходит в сад, перемещается. Рядом с ней есть помощница.

По словам Броневицкой, о возобновлении гастрольной деятельности речи не идет. Никаких концертов у Пьехи в ближайшее время не намечается. Традиционного выступления в день рождения тоже не будет.

Ранее мы писали о том, что Эдита Пьеха сидит взаперти и не появляется на публике из-за семьи. Ее дочь Илона Броневицкая рассказала, что семья запрещает Эдите выходить. На улице скользко, и они боятся, что может что-то случиться. Кроме того, им так удалось уберечь артистку от вируса.