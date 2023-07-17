Концерт «Звезды Русского Радио» состоялся в Витебске в рамках фестиваля «Славянский базар»

В рамках XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» состоялся концерт «Звезды Русского Радио». Он прошел в ночь с 15 на 16 июля при полном аншлаге. Этот концерт показал, насколько российская музыкальная культура востребована в Беларуси, а также продемонстрировал единство братских народов.

На сцене выступили яркие российские артисты: Filatov & Karas, Ханна, ST, Анет Сай, ЭЛиПС, Guma, Лана Свит, Анна Семенович, Денис Клявер, Akmal', Артем Качер, NLO, Марина Бриз, Chris Yank, Amirchik, Mia Boika, Максим, Завидия, Нина Фокина, Lepnina, ELSEA, Настя Кравченко, а также белорусские исполнители: Иван Здонюк, Никита Белько, Руслан Алехно. Провел мероприятие ведущий утреннего шоу «Русские Перцы» Антон Юрьев.

Сам концерт прошел на главной концертной площадке международного фестиваля искусств «Славянский базар» – в летнем амфитеатре. Мероприятие началось в 1.30 ночи, но зал вместимостью 6200 мест все равно был переполнен. Все действие продолжалось до шести утра.

Отмечается, что концерт был принят зрителями восторженно. Это означает, что музыкальный обмен между Россией и Беларусью будет укрепляться и развиваться. «Русское радио» продолжит устраивать в будущем новые фестивали и концерты в братской стране.