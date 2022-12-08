Концерт Макса Барских отменен по политическим причинам

Суд оценил моральный ущерб екатеринбуржцев из-за отмены концерта Барских в 300 рублей.

После того, как украинский эстрадный певец Макс Барских отменил свои гастроли в России, а средства от уже проданных билетов перечислил пострадавшим в ходе боевых действий, жители Екатеринбурга подали коллективный иск в рамках Закона о защите прав потребителей.

В адрес организаторов несостоявшегося концерта - фирмы «Ладошки Шоу» - они направили требование вернуть деньги за билеты плюс денежную компенсацию за понесенный моральный ущерб.

Ленинский суд города обязал организаторов выплатить все средства, перечисленные поклонниками певца на сайт компании. Но снизил сумму моральной компенсации до 300 рублей.

Напомним, по инициативе Макса, скачивать и слушать его песни на территории РФ запрещено.

Однако против посещения россиянами своих концертов в других странах певец не возражает.